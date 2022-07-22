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Главврач Республиканского онкодиспансера Чувашии арестован за присвоение

Главврач Республиканского онкодиспансера Чувашии арестован за махинации с зарплатой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Главврач Республиканского клинического онкодиспансера Чувашии арестован за присвоение, совершенное с использованием служебного положения, — мужчина осуществлял махинации с зарплатой, получая часть ставки врача-онколога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, уголовное дело в отношении главного врача медучреждения было возбуждено по материалам, выявленным в СМИ, а также предоставленным прокуратурой Ленинского района города Чебоксары. Предполагается, что в январе 2022 года главврач получил разрешение Минздрава Чувашии на совместительство на четверть ставки в должности врача-онколога.

Был заключен соответствующий трудовой договор, но никаких функций, предусмотренных соглашением, фигурант не выполнял, а ложные сведения о выполненных им трудовых обязанностях на частичной ставке в табели учета рабочего времени вносили подчиненные. В результате с января по май 2022 года главврач необоснованно получил в счет заработной платы более 249 тысяч рублей. В настоящий момент мужчина находится под стражей.

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Леонид Микуляк
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