Россиянин вспомнил о погибшем в СВО сыне после похорон и забрал его «гробовые»

Бросивший сына житель Волгограда забрал «гробовые» после его гибели в СВО на Украине

Житель Волгоградской области забрал себе часть выплаты, полагавшейся семье погибшего во время специальной военной операции (СВО) на Украине сына Сергея Семенова. Об этом сообщает портал V1.ru.

По словам матери погибшего солдата, с мужем она разошлась больше двадцати лет назад из-за того, что тот не работал, сильно пил и избивал ее. Первоначально ее сын пытался поддерживать отношения с отцом, но позже перестал и из-за пренебрежительного отношения даже не позвал на проводы в армию.

«Помню, в начальной школе Сережа делал открыточку, как и все одноклассники папам на 23 Февраля, принес ему, а тот его выгнал. Ребенок так плакал! Потом [отец] как-то имя его спутал при встрече», — рассказала россиянка. По данным издания, о том, что у мужчины есть ребенок, он вспомнил только после похорон, на которые не пришел. Однако отказываться от полагавшейся ему по закону части «гробовых» он не стал.

Участковый Андрей Ленков, знакомый с семьей Семеновых, сообщил, что отец погибшего солдата раньше хвастался военной формой другого родственника и периодически сам носил ее, а теперь рассказывает односельчанам о сыне-герое и полученных за него деньгах. «Вспомнил о нем [сыне] только после похорон. Пришел в местный магазин и говорит: вы мне должны в долг дать, у меня сын погиб. Возмущался, что отказали ему. (...) Теперь ходит по селу — про деньги рассказывает», — сообщил Ленков.

Мать солдата отмечает, что сама на «гробовые» не претендует и готова пожертвовать их благотворительному фонду. «Не себе за выплату бьюсь, а чтобы ничего не досталось человеку, который к сыну никакого отношения не имеет!» — подытожила россиянка. Сам отец признает, что в воспитании ребенка не участвовал и на похоронах не присутствовал, однако будет добиваться того, чтобы полученные за сына деньги остались у него.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области семья погибшего на Украине ефрейтора Валерия Коваленко не поделила положенные «гробовые» 10 миллионов рублей.