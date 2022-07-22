Российский адвокат сел на три года за вымогательство денег у жены клиента

В Москве адвокат получил 3 года за обман жены обвиняемого в незаконном обороте наркотиков

Пресненский суд Москвы приговорил адвоката Романа Королева к трем годам колонии общего режима за крупное мошенничество, жертвой которого стала гражданская жена клиента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, юрист защищал обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и в феврале предложил женщине заплатить ему 7,5 миллиона рублей. Он убеждал ее, что якобы договорился с судьей, который должен был рассматривать дело ее супруга, о смягчении обвинения. Она согласилась, но обратилась в правоохранительные органы.

В марте адвоката задержали силовики после получения 150 тысяч рублей. На следствии он признал вину и раскаялся.