Сенатор Ковитиди заявила, что возможные поставки истребителей Украине не повлияют на СВО

Возможные поставки западных истребителей Украине не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО). Так на соответствующее заявление начальника штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Чарльза Брауна отреагировала член российского Совета Федерации Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, в случае получения Украиной истребителей им будет неоткуда взлететь, так как почти все украинские аэродромы уже уничтожили.

Более того, украинским пилотам и техникам нужно будет время для освоения иностранных самолетов. Процесс обучения и подготовки летного, а также инженерно-технического состава займет достаточно времени, заявила Ковитиди.

21 июля Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители. Говоря о возможных поставках военных самолетов Киеву, он упомянул истребители США, а также западноевропейские, в том числе шведские Gripen и французские Rafale. «Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет», — уточнил начальник штаба.