В Совфеде отреагировали на возможные поставки западных истребителей Украине
Возможные поставки западных истребителей Украине не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО). Так на соответствующее заявление начальника штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Чарльза Брауна отреагировала член российского Совета Федерации Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.
По словам сенатора, в случае получения Украиной истребителей им будет неоткуда взлететь, так как почти все украинские аэродромы уже уничтожили.
Более того, украинским пилотам и техникам нужно будет время для освоения иностранных самолетов. Процесс обучения и подготовки летного, а также инженерно-технического состава займет достаточно времени, заявила Ковитиди.
21 июля Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители. Говоря о возможных поставках военных самолетов Киеву, он упомянул истребители США, а также западноевропейские, в том числе шведские Gripen и французские Rafale. «Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет», — уточнил начальник штаба.