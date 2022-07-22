Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде отреагировали на возможные поставки западных истребителей Украине

Сенатор Ковитиди заявила, что возможные поставки истребителей Украине не повлияют на СВО

Фото: Matthew Plew / U.S. Air / globallookpress.com

Возможные поставки западных истребителей Украине не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО). Так на соответствующее заявление начальника штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Чарльза Брауна отреагировала член российского Совета Федерации Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, в случае получения Украиной истребителей им будет неоткуда взлететь, так как почти все украинские аэродромы уже уничтожили.

Более того, украинским пилотам и техникам нужно будет время для освоения иностранных самолетов. Процесс обучения и подготовки летного, а также инженерно-технического состава займет достаточно времени, заявила Ковитиди.

21 июля Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители. Говоря о возможных поставках военных самолетов Киеву, он упомянул истребители США, а также западноевропейские, в том числе шведские Gripen и французские Rafale. «Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет», — уточнил начальник штаба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств
Употребление воды оказалось способно привести к выплеску дофамина
В российском городе ввели режим ЧС из-за разлива реки
В Совфеде отреагировали на возможные поставки западных истребителей Украине
Назван способ купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса
Бывшему главе тюменской ГИБДД потребовали ужесточить приговор
Юрий Лоза раскритиковал решение ВОЗ о признании третьего пола
В Минобороны заявили об охоте ВСУ за российским «Солнцепеком»
Польша купит у Южной Кореи современные танки и истребители
106-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.