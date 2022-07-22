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Предсказан скачок популярности льготной ипотеки в России

«Метриум»: спрос на льготную ипотеку в России в третьем квартале вырастет на 60-70%

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По итогам третьего квартала 2022 года спрос на льготную ипотеку в России может вырасти на 60-70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Скачок популярности госкредитов на жилье предсказал директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков, пишут «Известия».

По словам эксперта, определенные выводы об эффективности снижения ставки по льготной программе ниже семи процентов можно будет сделать по итогам июля, но уже сейчас наблюдается рост числа заявок на такие кредиты. Веселков назвал снижение ставки по госкредитам своевременной мерой — она поддержит рынок недвижимости и поможет постепенно восстановить спрос на покупку жилья.

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Управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова также считает снижение ставки по льготной ипотеке ожидаемой и вполне логичной мерой. Специалистка добавила, что большинство банков уже снизили ставки до необходимого уровня, и это ожидаемо подстегнуло спрос со стороны заемщиков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 25 июля снизить ставку по льготной ипотеке не менее чем до семи процентов годовых. Глава государства также потребовал, чтобы правительство вместе с Банком России до 15 августа разработали предложения, которые бы увеличили портфель жилищных кредитов «в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года».

Нина Ташевская
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