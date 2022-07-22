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Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира

Гендиректор МККК Мардини заявил, что сделка по зерну из Украины спасет жизни по всему миру

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сделка по экспорту украинского зерна через Черное море, заключенная между ООН, Турцией, Россией и Украиной, поможет спасти жизни людей по всему миру. Об этом заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини, его цитирует ТАСС.

«Нигде последствия [продовольственного кризиса] не ощущаются сильнее, чем в сообществах, уже затронутых вооруженным конфликтом и климатическими потрясениями», — заявил Мардини.

По данным Красного Креста, за последние шесть месяцев цены на основные продукты питания в Судане выросли на 187 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в Сирии — на 86 процентов, в Йемене — на 60 процентов, а в Эфиопии — на 54 процента.

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Николай Чигасов
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