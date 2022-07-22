Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира

Гендиректор МККК Мардини заявил, что сделка по зерну из Украины спасет жизни по всему миру

Сделка по экспорту украинского зерна через Черное море, заключенная между ООН, Турцией, Россией и Украиной, поможет спасти жизни людей по всему миру. Об этом заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини, его цитирует ТАСС.

«Нигде последствия [продовольственного кризиса] не ощущаются сильнее, чем в сообществах, уже затронутых вооруженным конфликтом и климатическими потрясениями», — заявил Мардини.

По данным Красного Креста, за последние шесть месяцев цены на основные продукты питания в Судане выросли на 187 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в Сирии — на 86 процентов, в Йемене — на 60 процентов, а в Эфиопии — на 54 процента.