Инсталляции из мусора создадут для фестиваля в Бурятии

В Бурятии пройдет фестиваль инсталляций, созданных из мусора

В Бурятии впервые пройдет фестиваль «Вечное искусство», на котором будут представлены инсталляции, созданные из байкальского мусора. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает издание «Новая Бурятия».

Мероприятие состоится 23-24 июля в селе Максимиха Баргузинского района республики. Его площадкой станет арт-резиденция «Радуга».

«К мусору у людей всегда брезгливое отношение, кажется, что это максимально далеко от искусства. Но с другой стороны, мусор — что-то вечное», — отметила владелица центра отдыха «Радуга» и соорганизатор «Вечного искусства» Анна Назарова.

Работы для фестиваля подготовят 13 художников, которые приехали из Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Красноярска. Они создадут скульптуры сказочных героев из разных материалов. При этом в качестве сырья для своих творений художники будут использовать мусор, который на протяжении двух месяцев собирали на берегах Байкала волонтеры. Все собранные отходы были вымыты и отсортированы.

В дальнейшем все работы войдут в постоянную экспозицию арт-резиденции.