Россияне назвали самый узнаваемый региональный бренд страны

«Работа.ру»: самым узнаваемым региональным брендом России оказался тульский пряник

Самым узнаваемым региональным брендом России оказался тульский пряник. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», поступивших в «Ленту.ру».

Тульский пряник выбрали 57 процентов опрошенных. На втором месте — оренбургский пуховый платок (37 процентов), а замкнул тройку лидеров адыгейский сыр (35 процентов). Еще одним фаворитом народного рейтинга оказался амурский тигр — за него проголосовали 33 процента респондентов.

Россияне также назвали среди узнаваемых брендов астраханский арбуз (32 процента), вологодское масло (30 процентов), башкирский мед (30 процентов), калининградский янтарь (27 процентов), хохломскую роспись (25 процентов), камчатского краба (25 процентов), алтайский мед (25 процентов), гжельскую роспись (24 процента), татарский чак-чак (22 процента), уральские самоцветы (20 процентов) и краснодарский чай (19 процентов).

Опрос проводился во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет в июле 2022 года. Выборка составляет 3700 респондентов.

Еще одно исследование сервиса показало, что 48 процентов россиян нейтрально относятся к брендам собственного региона, а 39 процентов, наоборот, покупают, используют или гордятся ими. 10 процентов испытывают гордость, но предпочитают и другие бренды. Еще 3 процента опрошенных заявили о негативных эмоциях при упоминании народного бренда своего региона.

В данном опросе участвовало экономически активное население России старше 18 лет, которое знает о своем региональном бренде. Выборка составляет 2442 респондента.