Режиссеры братья Руссо рассказали о желании снять мюзикл с The Weeknd

Режиссеры Энтони и Джо Руссо хотят снять мюзикл с канадским певцом The Weeknd. О своем желании они рассказали в беседе с Rolling Stone.

«Я бы хотел поработать с кем-то, кто хочет сделать экспериментальный мюзикл», — рассказал Джо Руссо. Кинематографист также добавил, что они с братом уже обсуждали эту идею со многими артистами, в том числе и с The Weeknd. «То, что он (The Weeknd — прим. «Ленты») сделал на Super Bowl, было потрясающим. Я бы хотел увидеть это в фильме», — добавил Руссо.

Последней работой режиссеров стала картина «Серый человек» с актерами Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. Премьера состоится на Netflix 22 июля. Триллер считается самым дорогим проектом в истории стриминговой платформы с бюджетом в 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж сыграет в приквеле «Голодных игр».

