Более 80 популярных артистов выступят на VK Fest в Москве, Петербурге и Сириусе

Самый масштабный open-air фестиваль текущего лета VK Fest анонсировал финальный лайнап — гостей ждут выступления любимых артистов, встречи с кумирами, автограф-сессии, увлекательные активности, конкурсы и памятные подарки. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия на тематических сценах выступят более 80 популярных артистов, в том числе Баста, ANNA ASTI, Джарахов, Jony, Егор Крид, Елка, «Звери», Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, Мот, NILETTO, «Руки Вверх», SLAVA MARLOW, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters и Dabro. Кроме того, на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступят МакSим, DJ SMASH, Ramil' и группа ХЛЕБ.

Роль ведущего на VK Fest в Сириусе возьмет на себя Стас Ярушин, в Санкт-Петербурге — Дима Масленников, в Москве — Ида Галич, а ведущим прямой трансляции станет Владимир Маркони.

«Такого масштабного музыкального фестиваля страна еще не видела. VK Fest особенно любят за то, что он объединяет не только самых разных музыкантов, но и позволяет встретиться с блогерами, посмотреть на крутой косплей, послушать лекции от именитых спикеров. На каком еще фестивале приходится выбирать между PHARAOH и Николаем Дроздовым? Надеемся, что в этом году VK Fest станет не только крупнейшим open-air в России, но и местом встречи для еще большего числа людей», — заметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Гости VK Fest смогут не только посмотреть выступления любимых исполнителей, но и лично поучаствовать в записи трека со звездами: в зоне «VK Музыки» в Парке Горького будет работать профессиональная студия звукозаписи, в которой каждый сможет попробовать записать хит вместе с ST и Ромой Бестселлером. Также будет открыто специальное место для встреч с музыкантами — пообщаться и сделать селфи с фанатами придут 10AGE, Антоха МС, Баста, By Индия, Mary Gu, OG Buda, PHARAOH, FEDUK, HammAli & Navai и многие другие.

VK Fest пройдет с 23 по 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи).