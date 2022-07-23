Руководитель секретного оборонного бюро умер в Москве
Заместитель генерального директора научно-производственного объединения «Высокоточные комплексы», управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения в Туле Дмитрий Коноплев скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.
Губернатор региона Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя секретного оборонного предприятия.
Как сообщает «Московский комсомолец», Коноплев внезапно умер в частной клинике на Красной Пресне в Москве. Предварительной причиной смерти названо сердечно-сосудистое заболевание.
АО «Конструкторское бюро приборостроения» является одним из крупнейших предприятий российской оборонной промышленности. Оно занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск и флота, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия.
Ранее стало известно о смерти старейшего в мире летчика-космонавта Владимира Шаталова, который скончался в возрасте 93 лет. Его первый космический полет произошел 14 января 1969 года на корабле «Союз-4».