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Латинская Америка пересмотрела отношения с США из-за санкций против России

Журналист Junge Welt Шнаттерер: Латинская Америка отвергла США из-за санкций против России

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Антироссийские санкции привели к экономическому поражению западных стран в Латинской Америке, считает обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.

По мнению журналиста, экономическая война против России, развязанная Соединенными Штатами и Европой, способствовала тому, что МЕРКОСУР пересмотрел отношения с западными странами и переориентировался на Восток. «Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о "демократии" и "правах человека" ничего не меняют», — отметил он.

Шнаттерер подчеркнул, что с начала украинских событий латиноамериканские лидеры приняли нейтралитет в отношении спецоперации, а также осудили нападки западных стран на Москву. Более того, Бразилия и Аргентина расширили торговые связи с Россией несмотря на санкции. По мнению автора статьи, следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином для Буэнос-Айреса может стать вступление в БРИКС.

«Это показывает, что Запад теряет влияние», — заключил автор.

В июне бывший президент Боливии Эво Моралес указал, что прошедший Саммит Америк, на который отказались приезжать лидеры ряда государств, показал, что США теряют контроль над Латинской Америкой. По мнению политика, саммит стал провалом для Вашингтона и Организации американских государств.

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Варвара Кошечкина
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