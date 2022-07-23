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В ВОЗ возникли разногласия по поводу объявления ЧС из-за вспышки оспы обезьян

В экспертной группе при ВОЗ не уверены в необходимости введения ЧС из-за оспы обезьян

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Среди членов экспертной группы при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возникли разногласия по поводу объявления в мире чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Два источника международного агентства, близкие к обсуждению вопроса, утверждают, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус склоняется к тому, чтобы объявить ЧС в связи с распространением новой болезни, в то время как другие члены Специального экспертного совета, видимо, не уверены в том, что это необходимо.

Источники Reuters также рассказали, что раньше Гебрейесус соглашался с рекомендациями комитета. Окончательное решение по вопросу введения ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян должно быть принято 23 июля.

Ранее сообщалось, что медики в США впервые обнаружили оспу обезьян у двоих детей. Один зараженный ребенок был выявлен в штате Калифорния, второй — в Вашингтоне, округ Колумбия.

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Никита Савин
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