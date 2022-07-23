Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало работы спецназа по раскрытию замаскированных позиций ВСУ

Минобороны показало работу спецназа ВС России по обнаружению замаскированных позиций ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео работы сил специального назначения Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ по раскрытию замаскированных позиций ВСУ. Координаты переданы российским артиллеристам.

«Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек», — рассказал командир группы спецназа.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ нашел замаскированные позиции ВСУ
Орбан заявил о потере правительств в Европе из-за санкций против России
Звезде UFC пообещали помочь победить Чимаева
Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на Украине
В Совфеде отреагировали на отказ США передать ракеты для РСЗО Украине
Германия заявила о трудностях с поставками танков Украине
Коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос
Немцы призвали Зеленского заключить мирное соглашение с Россией
Стало известно о нехватке персонала в посольствах США в Африке
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами «натовского» калибра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.