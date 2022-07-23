Минобороны показало работы спецназа по раскрытию замаскированных позиций ВСУ

Минобороны показало работу спецназа ВС России по обнаружению замаскированных позиций ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео работы сил специального назначения Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ по раскрытию замаскированных позиций ВСУ. Координаты переданы российским артиллеристам.

«Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек», — рассказал командир группы спецназа.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).