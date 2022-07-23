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Пушков определил США как заповедник болезненных нравов

Алексей Пушков назвал обособленные от остального мира США заповедником болезненных нравов

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Член совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что США, которые отделились от остального мира, превратились в «заповедник болезненных нравов». Слова российского сенатора приводит газета «Известия».

Подобное определение Пушков дал на фоне публикации статьи в газете The New York Times, посвященной процветающей моде на каннибализм. Автор материала сопроводил статью списком популярных произведений среди англоязычного населения, приводя примеры наиболее ярких сюжетных линий.

Пушков подчеркнул, что напрасно в статье не акцентируется внимание на том факте, что мода на каннибализм распространена только в американском кинематографе и англосаксонской литературе. В мировой культуре, по мнению политика, эта тема не прижилась.

В своем Telegram-канале, Пушков высказал точку зрения, что в Штатах традиционно делают вид, будто американское означает глобальное. «Скорее, все это отделяет современную Америку от остального мира, превращая в заповедник болезненных нравов и бесчисленных «докторов Лектеров», — иронически заметил сенатор.

Ранее Пушков рассказал о том, что тотальная санкционная блокада России нереализуема. По его словам, Западу не удается полностью ограничить российский экспорт.

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Варвара Кузьмина
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