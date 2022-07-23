Пушков определил США как заповедник болезненных нравов

Алексей Пушков назвал обособленные от остального мира США заповедником болезненных нравов

Член совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что США, которые отделились от остального мира, превратились в «заповедник болезненных нравов». Слова российского сенатора приводит газета «Известия».

Подобное определение Пушков дал на фоне публикации статьи в газете The New York Times, посвященной процветающей моде на каннибализм. Автор материала сопроводил статью списком популярных произведений среди англоязычного населения, приводя примеры наиболее ярких сюжетных линий.

Пушков подчеркнул, что напрасно в статье не акцентируется внимание на том факте, что мода на каннибализм распространена только в американском кинематографе и англосаксонской литературе. В мировой культуре, по мнению политика, эта тема не прижилась.

В своем Telegram-канале, Пушков высказал точку зрения, что в Штатах традиционно делают вид, будто американское означает глобальное. «Скорее, все это отделяет современную Америку от остального мира, превращая в заповедник болезненных нравов и бесчисленных «докторов Лектеров», — иронически заметил сенатор.

Ранее Пушков рассказал о том, что тотальная санкционная блокада России нереализуема. По его словам, Западу не удается полностью ограничить российский экспорт.