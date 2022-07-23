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Военкор Сладков ответил на сообщения о насмерть сбитом им мужчине в Донбассе

Военкор Сладков отверг сообщения о насмерть сбитом им мужчине в Донбассе

Фото: Shutterstock

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал сообщения о том, что он насмерть сбил мужчину в Донбассе. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вынужден признаться. Раскрыли меня. Центральное место в этом детективе занимает бабушка, которая говорит: "Да, помню этот номер, Р04214521480, с пятнышком на крыле и помятым зеркалом черный внедорожник"», — сыронизировал он.

Сладков также сделал репост записи украинского блогера и журналиста Дениса Казанского, в которой говорится, что джип, принадлежащий военкору, насмерть сбил мужчину. Кроме того, по словам блогера, женщина, ставшая свидетелем аварии пропала.

«Вот видео с места аварии, снятое соседом [свидетельницы] Громовой. На нем слышно, как она называет номер автомобиля, сбившего человека. Это номер бронированного автомобиля, который недавно подарили в Ростове военкору Сладкову», — заявил он.

По словам журналиста, инцидент произошел 13 июля.

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Варвара Кошечкина
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