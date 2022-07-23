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Назван способ снизить членские взносы в СНТ

Садовод Агаев призвал снизить взносы в СНТ при раздельном сборе мусора и аутсорсинге

Фото: Unsplash

Основатель сервиса для председателей СНТ и садоводов «СНТ Клуб» Сергей Агаев заявил, что членские взносы в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) возможно уменьшить на 10-20 процентов. Его слова приводит РИА Новости.

Агаев объяснил, что членские взносы в СНТ, которые перечисляют члены товарищества и собственники участков, расходуются на содержание общего имущества, благоустройство территории, вывоз мусора и зарплаты охранникам, дворникам и другим работникам. Размер этих выплат достигает 10-15 тысяч рублей и определяется числом участков.

Эксперт назвал способ снизить членские взносы в СНТ и призвал сократить выплаты с помощью раздельного сбора мусора. В частности, такое решение поможет сохранить до 50 процентов средств на вывозе и утилизации отходов. Кроме того, возможно сберечь деньги, нанимая рабочих среди самозанятых, а не приглашая сотрудников от соцфондов — это позволит оставить до 30 процентов от суммы взноса. Передача бухгалтерии на аутосорсинг также снизит размер выплаты.

Марина Совина
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