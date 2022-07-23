Байдена уличили в страхе перед Путиным

New York Post: Байден боится ответных мер Путина на санкции против России

Обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей считает, что президент США Джо Байден боится ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина на санкции, которые Запад ввел против Москвы. Его мнение опубликовано на сайте издания.

«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», — заявил он.

По мнению Мюррея, ответ Москвы может быть более разрушительным для США. В то же время он отмечает, что санкции Запада против России провалились.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, целями которой президент Владимир Путин назвал денацификация и демилитаризация Украины. Началу СВО предшествовало признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые обратились к Москве за помощью в связи с участившимися обстрелами территории Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).