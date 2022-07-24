США и Британия занялись разработкой систем защиты от гиперзвукового оружия

Telegraph: США и Британия разрабатывают системы защиты от гиперзвукового оружия

США и Великобритания разрабатывают системы защиты от гиперзвукового оружия, однако это направление на данный момент мало развито. Об этом британской газете Telegraph заявил президент компании-поставщика Пентагона Raytheon Уэс Кремер.

Он отметил, что в Соединенных Штатах область защиты от гиперзвукового оружия находится в зачаточном состоянии. По его словам, Raytheon представила единственный в США проект такой системы.

Уязвимым местом гиперзвуковых ракет он считает систему рассеяния тепла, «даже небольшое повреждение» которой выведет ракету из строя. Кремер полагает, что основным средством борьбы с новым видом вооружений станут системы раннего обнаружения ракет из космоса с помощью больших спутниковых группировок.

Энди Томис, глава компании Cohort, поставляющей технику для британских военно-морских сил (ВМС), подтвердил изданию, что его компания занимается разработкой средств противодействия гиперзвуковому вооружению. Он назвал это сложной задачей.

Ранее сообщалось, что США провели третье успешное испытание подряд гиперзвукового оружия. Испытанное изделие представляет собой ракету с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon. Во время летных тестов она после отделения от самолета разогналась до гиперзвуковой скорости.