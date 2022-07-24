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Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер

The Sun: Зеллвегер присоединится к актерскому составу четвертого фильма о Бриджит Джонс

Фото: Kieran Doherty / Reuters

Звезда серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» актриса Рене Зеллвегер может присоединиться к касту в четвертой части франшизы. Об этом пишет газета The Sun.

Согласно изданию, продюсеры уже находятся в процессе создания четвертого фильма, а производство планируется начать в конце этого года. Авторы статьи сообщают, что не исключено и появление в фильме партнера Зеллвегер по съемкам Хью Гранта, который сыграл возлюбленного Бриджит. Основой сюжета для нового фильма станет материнство главной героини.

По заявлению источника, с премьеры последней части Бриджит Джонс, которая состоялась в 2016 году, пройдет семь или восемь лет к моменту выхода продолжения на большой экран. Если верить этой информации, то его можно ожидать в ближайшие два года.

В 2020 году Зеллвегер выиграла премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Джуди». Это уже вторая завоеванная на премии статуэтка американской актрисой, до этого она получила награду в 2004 году за роль в фильме «Холодная гора».

Помимо «Оскара», Зеллвегер является лауреатом премии BAFTA, обладательницей четырех «Золотых глобусов» и трех «Премий Гильдии киноактеров США». Также, актриса получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде.

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Варвара Кузьмина
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