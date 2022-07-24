Свыше 20 стран покажут российские фильмы в рамках Russian Film Festival

Армения, Иордания и Узбекистан примут участие в проекте Russian Film Festival в 2022 году

Свыше 20 стран примут участие в международном кинопроекте Russian Film Festival, в рамках которого пройдут показы российских фильмов. Об этом объявила министр культуры России Ольга Любимова, передает ТАСС.

Отмечается, что бесплатные кинопоказы уже прошли в Азербайджане и Бразилии, также неделя российского кино стартовала в Казахстане и Киргизии. Запланированы сеансы в Иордании, Беларуси, Туркменистане, Узбекистане и Армении. Помимо этого, организаторы прорабатывают возможность запустить проект в Индии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ и в других странах. Основными жанрами в программе фестиваля в 2022 году стали мелодрамы, семейные фильмы, комедии, анимация, спортивные драмы и документальные картины.

Любимова подчеркнула, что Russian Film Festival направлен на знакомство иностранных зрителей с работами отечественных кинематографистов и «является одной из важных точек культурного соприкосновения между разными странами».

Впервые Russian Film Festival прошел в 2020 году в онлайн-формате.