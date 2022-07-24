Хуснуллин заявил о разработке мастер-плана по восстановлению Северодонецка

Марат Хуснуллин: на территорию Северодонецка привезли большое количество стройматериалов

Мастер-план восстановления Северодонецкой агломерации в Луганской Народной Республике будет разработан по примеру той работы, которая началась в Мариуполе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Раскручиваем работу по восстановлению Северодонецкой агломерации. Это Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное. <...> Договорились о том, что будем делать мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, который, по примеру с Мариуполем, тоже распишем - что, в какие годы будет сделано», — сообщил он.

Рабочая группа вместе с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным привезла на территорию большое количество стройматериалов, рассказал Марат Хуснуллин.

Также он сообщил, что обсуждались вопросы выплаты пособий, пенсий в Харьковской области. Он отметил, что в области непростая ситуация, но уже начали выплачивать пенсионерам и бюджетникам пенсии и социальные пособия.

Ранее вице-премьер сообщал, что к восстановлению поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры в ДНР и ЛНР уже приступили порядка 2,5 тысячи российских строителей, причем их число будет увеличено до 4 тысяч, сообщает ТАСС. Вице-премьер также отмечал, что для координации этой работы создан штаб, в который вошли все заинтересованные органы. В Минстрое России был создан департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР.