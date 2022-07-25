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В Израиле заявили об угрозе Минюста признать еврейские организации «иноагентами»

Jerusalem Post: Минюст РФ пригрозил объявить несколько еврейских организаций «иноагентами»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минюст России якобы пригрозил объявить несколько еврейских организаций «иноагентами» после того, как стало известно о его требовании закрыть еврейское агентство «Сохнут». Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Утверждается, будто ряд организаций получили письмо с соответствующим уведомлением от Минюста. The Jerusalem Post отмечает, что это может быть связано с источниками финансирования организаций: в основном их поддерживают американские или израильские фонды. Одна из организаций (ее название не раскрывается) в разговоре с изданием отметила, что продолжает работу в прежнем режиме, несмотря на такое предупреждение.

21 июля стало известно, что Минюст поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут», не объяснив причины такого решения. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля.

Агентство было основано в 1929 году и способствовало репатриации евреев сначала в палестинские земли, а после 1948-го — в израильское государство. Оно также сотрудничает с местными еврейскими общинами, проводит детские и молодежные программы и образовательные курсы.

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Елизавета Наумова
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