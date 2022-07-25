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Tesla потеряла сотни миллионов долларов на биткоинах

Tesla отчиталась об убытке в 170 миллионов долларов из-за биткоинов

Фото: Aly Song / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla отчитался на собственном сайте о потере сотен миллионов долларов на сделках с биткоинами.

Убыток Tesla от обесценения биткоина в первой половине 2022 года составил 170 миллионов долларов. При этом компания получила 64 миллиона долларов прибыли от продажи имевшихся на балансе биткоинов.

Необходимость зафиксировать в отчетности убытки от обесценения криптовалют продиктована требованиями бухгалтерского учета по американскому стандарту US GAAP. Одновременно компания не может признавать доходы от повышения текущей стоимости криптовалют до момента их продажи. Такие правила негативно сказываются на финансовом результате Tesla.

Ранее в июле основатель и глава Tesla Илон Маск рассказал, что компания распродала около 75 процентов своих первоначальных активов в криптовалюте, оценивавшихся в 1,5 миллиарда долларов. Сумма продаж составила 936 миллионов, 64 миллиона из которых были отражены в виде прибыли.

Также Маск заверил, что компания остается открытой к будущим покупкам различных криптовалют и не будет отказываться от этого класса активов.

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Платон Щукин
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