Психолог назвала способ заставить ребенка убираться без скандала

Психолог Фокина: приучить ребенка к порядку поможет похвала родителей

Приучить ребенка к порядку поможет похвала родителей, уверена психолог и эксперт «Актион Образование» Александра Фокина. Способы заставить младшего члена семьи убираться без скандалов и истерик она назвала «Ленте.ру».

По словам психолога, воспитать искреннюю любовь к чистоте можно в любом ребенке, главное — найти правильный подход. В первую очередь специалист дала совет родителям выражать радость и удовольствие от порядка, чтобы замотивировать ребенка. «Скажите, как рады видеть убранную комнату, как вам нравится трудолюбие», — предложила Фокина.

Чтобы вызвать у детей интерес к процессу уборки, психолог также рекомендует устраивать своеобразные соревнования. «Например: "Спорим, я быстрее уберу со стола на кухне, чем ты сложишь это в коробку?"» — назвала один из вариантов Фокина. Она отметила, что важно дать ребенку выиграть в игру, чтобы таким образом пробудить страсть к наведению порядка.

Если младший член семьи разбрасывает игрушки по всему дому, психолог посоветовала завести для его плюшевых друзей «тюрьму». «Скажите ребенку: "На кухне тюрьма для игрушек. У тебя есть совсем немножко времени, чтобы спасти их, иначе стража продержит их там до утра"», — порекомендовала Фокина. В заключение она добавила, что процесс воспитания любви к чистоте пройдет продуктивнее, если родители будут хвалить ребенка каждый раз, как только он что-то сделает для поддержания порядка.

Ранее психолог назвала способ отучить ребенка от телефона. По словам специалиста, дети утыкаются в телефон, потому что им не хватает приятных впечатлений.