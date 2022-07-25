Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала способ заставить ребенка убираться без скандала

Психолог Фокина: приучить ребенка к порядку поможет похвала родителей

Фото: shutterstock

Приучить ребенка к порядку поможет похвала родителей, уверена психолог и эксперт «Актион Образование» Александра Фокина. Способы заставить младшего члена семьи убираться без скандалов и истерик она назвала «Ленте.ру».

По словам психолога, воспитать искреннюю любовь к чистоте можно в любом ребенке, главное — найти правильный подход. В первую очередь специалист дала совет родителям выражать радость и удовольствие от порядка, чтобы замотивировать ребенка. «Скажите, как рады видеть убранную комнату, как вам нравится трудолюбие», — предложила Фокина.

Чтобы вызвать у детей интерес к процессу уборки, психолог также рекомендует устраивать своеобразные соревнования. «Например: "Спорим, я быстрее уберу со стола на кухне, чем ты сложишь это в коробку?"» — назвала один из вариантов Фокина. Она отметила, что важно дать ребенку выиграть в игру, чтобы таким образом пробудить страсть к наведению порядка.

Материалы по теме:
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Если младший член семьи разбрасывает игрушки по всему дому, психолог посоветовала завести для его плюшевых друзей «тюрьму». «Скажите ребенку: "На кухне тюрьма для игрушек. У тебя есть совсем немножко времени, чтобы спасти их, иначе стража продержит их там до утра"», — порекомендовала Фокина. В заключение она добавила, что процесс воспитания любви к чистоте пройдет продуктивнее, если родители будут хвалить ребенка каждый раз, как только он что-то сделает для поддержания порядка.

Ранее психолог назвала способ отучить ребенка от телефона. По словам специалиста, дети утыкаются в телефон, потому что им не хватает приятных впечатлений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о срыве высадки диверсантов ВСУ в Днепровском лимане
Песков рассказал о мерах по борьбе с жарой в Кремле
Молдавия высказалась об опасности украинского конфликта для страны
Украина получила три ЗРК «Гепард» от Германии
На Украине введут уголовную ответственность за участие в российских референдумах
МИД КНР призвал США перестать насаждать теории об угрозе Китая
Названы цены на вещи H&M на время распродажи в России
Пушков предрек сложное будущее для Германии
Координационный центр по вопросу зерна в Стамбуле возглавит турецкий адмирал
Подросток рассказал об устроенном в православной гимназии взрыве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.