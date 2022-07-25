Ученые степени в России предложили присуждать по-новому

«Ъ»: Минобрнауки России предложило изменить порядок присуждения научных степеней

Минобрнауки России предложило изменить порядок присуждения научных степеней и процедуру защиты диссертаций. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас аспиранты и докторанты, собирающиеся защитить диссертацию, должны опубликовать ряд статей в научных журналах, перечисленных в так называемом «Перечне ВАК». Также соискатели могут публиковаться в изданиях, которые индексируются международными базами данных Web of Science и Scopus, а также российским Russian Science Citation Index (RSCI) , составленным РАН. Теперь министерство предлагает убрать перечисление конкретных баз и написать вместо этого, что публиковаться можно будет лишь в рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

Председатель ВАК Владимир Филиппов пояснил, что это решение — следствие мартовского постановления правительства, которое ввело мораторий на требование наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. Тогда кабмин пытался справиться с последствиями «научного бойкота». Теперь ВАК предстоит определить новый список международных баз данных, в которых аспирантам и докторантам можно будет публиковаться для защиты диссертаций. Эти базы будут приравнены к публикациям в журналах из «Перечня ВАК».

Вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что академия планирует направить ведомству замечания и выразить свое несогласие с концепцией проекта постановления, поскольку RSCI, не будучи международной базой, автоматически выпадет из нового перечня. Собеседники издания также указали на то, что в «Перечень ВАК» включены «некоторые чудаковатые журналы», где за деньги можно «опубликовать все что угодно».

В свою очередь председатель ВАК Владимир Филиппов заверил, что действующий «Перечень ВАК» пересматриваться не будет, однако комиссия планирует разделить журналы на три группы по уровню их качества, чтобы потом определить, сколько публикаций для защиты кандидатских и докторских и в какой из групп можно будет требовать от кандидатов.

Ранее в России изменился порядок проведения вузовских олимпиад. Минобрнауки сократило до 300 максимальное число призеров и победителей олимпиад для выпускников школ, результаты которых могут учитываться при поступлении в вузы. Также по новым правилам победителей финального этапа олимпиады может быть не больше, чем восемь процентов от числа участников этого этапа.

Что делать?



