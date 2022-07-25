В Израиле сообщили об убийстве старшего инженера-ракетчика КСИР

The Jerusalem Post: в Иране убит старший инженер-ракетчик КСИР Саид Тамардар Мутлак

В Иране убит старший инженер-ракетчик Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Тамардар Мутлак, передает The Jerusalem Post со ссылкой на иранскую диссидентскую группу.

О его гибели стало известно из сообщений, опубликованных Национальным иранским конгрессом. В них шла речь о похоронах. По данным группы, иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти была опубликована.

При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани прокомментировал предполагаемое убийство. «Трусливое убийство героев нашего научного прогресса не помогло закулисным террористам достичь своих целей. Мирная ядерная промышленность Ирана обязана своим расцветом [Дариушу] Резайнежаду (ученый-ядерщик был застрелен вооруженными людьми в Тегеране — прим. «Ленты.ру») и его товарищам. Их кровь и научные достижения будут сохранены», — заявил он.

На фоне этого события разведка КСИР заявила, что в Иране была накрыта израильская шпионская сеть, действовавшая в непосредственном контакте с Моссадом. По данным издания, она планировала осуществить «беспрецедентные акты диверсии и террористические операции».

Ранее правительство Ирана заподозрило Израиль в убийстве двух своих ученых, связанных с иранскими ядерными разработками. Аюб Энтезари и Камран Агамолаи окончили лучшие университеты Ирана. Авиационный инженер и геолог умерли с разницей в несколько дней в результате отдельных происшествий при невыясненных обстоятельствах. Оба ученых были молоды и здоровы до своей смерти и находились за сотни километров друг от друга.