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Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии

Американский актер Джейсон Момоа попал в аварию с участием мотоциклиста в Калифорнии

Фото: Pedro Nunes / Reuters

42-летний американский актер Джейсон Момоа попал в ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, авария произошла недалеко от района Калабасас, штат Калифорния. Момоа находился за рулем Oldsmobile 1970. Мотоциклист, движущийся в противоположном направлении от актера, выехал на встречную полосу и врезался в лобовую часть его автомобиля.

Никто серьезно не пострадал. После удара мотоциклист отлетел в сторону, но смог приземлиться на ноги. Он был доставлен в больницу с легкими травмами. Как сообщается, Момоа чувствует себя хорошо.

Ранее актер из «Звездных войн» Саймон Пегг обвинил фанатов франшизы в токсичности.

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Дениза Мацаева
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