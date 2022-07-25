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Стало известно о панике в Европе после заявления «Газпрома»

Express: министры энергетики ЕС соберутся в Брюсселе из-за сокращения поставок газа

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В Европе началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом стало известно обозревателю британской газеты Express Джейкобу Полу.

По словам журналиста, министры энергетики Европейского союза (ЕС) сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа.

«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — говорится в материале.

О перспективах сокращения прокачки российский президент Владимир Путин говорил еще 20 июля. Российская сторона с начала развития ситуации вокруг оборудования последовательно подчеркивала технические причины снижения объемов, Германия указывала, что видит политическую мотивацию.

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Марина Совина
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