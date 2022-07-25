Цены на газ в Европе взлетели после заявления «Газпрома»

Цены на газ в Европе выросли почти на 9% после заявления «Газпрома»

Цены на газ в Европе в ходе торгов 25 июля растут почти на 9 процентов к закрытию предыдущего дня. Стоимость августовских фьючерсов взлетела до 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.

Газ дорожает после заявления «Газпрома» об остановке еще одного двигателя на станции «Портовая». Теперь суточная пропускная способность станции составит до 33 миллионов кубометров в сутки — по сравнению с нынешними 67 миллионами кубометров и стандартными 167 миллионами кубометров, идущими по «Северному потоку».

Об остановке первой турбины российский гигант объявил еще в середине июня, заявив, что не смог вернуть оборудование компании Siemens из ремонта в Канаде из-за санкций. Канада позднее согласилась сделать исключение и отправить оборудование обратно, однако «Газпром» сначала указывал, что не получил необходимой документации, а 25 июля уточнил, что она недостаточно ясна.

О перспективах сокращения прокачки российский президент Владимир Путин говорил еще 20 июля. Российская сторона с начала развития ситуации вокруг оборудования последовательно подчеркивала технические причины снижения объемов, Германия указывала, что видит политическую мотивацию.