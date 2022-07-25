Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цены на газ в Европе взлетели после заявления «Газпрома»

Цены на газ в Европе выросли почти на 9% после заявления «Газпрома»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Цены на газ в Европе в ходе торгов 25 июля растут почти на 9 процентов к закрытию предыдущего дня. Стоимость августовских фьючерсов взлетела до 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.

Газ дорожает после заявления «Газпрома» об остановке еще одного двигателя на станции «Портовая». Теперь суточная пропускная способность станции составит до 33 миллионов кубометров в сутки — по сравнению с нынешними 67 миллионами кубометров и стандартными 167 миллионами кубометров, идущими по «Северному потоку».

Об остановке первой турбины российский гигант объявил еще в середине июня, заявив, что не смог вернуть оборудование компании Siemens из ремонта в Канаде из-за санкций. Канада позднее согласилась сделать исключение и отправить оборудование обратно, однако «Газпром» сначала указывал, что не получил необходимой документации, а 25 июля уточнил, что она недостаточно ясна.

О перспективах сокращения прокачки российский президент Владимир Путин говорил еще 20 июля. Российская сторона с начала развития ситуации вокруг оборудования последовательно подчеркивала технические причины снижения объемов, Германия указывала, что видит политическую мотивацию.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» сообщил об остановке еще одного двигателя на станции «Портовая»
Россиянам рассказали о недорогом жилье на популярном курорте
У девушки «отпал кусок уха» из-за дешевых сережек
Кристина Асмус получила травму во время спектакля в Москве
Украина попросила ЕС давать визы только осуждающим спецоперацию россиянам
Рената Литвинова снялась в мини-платье и чулках и взволновала фанатов
Кандидата на пост премьера Великобритании осудили за дорогую одежду
В ДНР заявили о вывозе оборудования с завода в Краматорске киевскими властями
Предложен новый способ борьбы с опасной инфекцией
В Верховной Раде раскрыли имя нового генерального прокурора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.