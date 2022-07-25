Послание парню от обманувшего его приятеля удивило пользователей

Обманувший пользователя Reddit при продаже приставки парень спустя годы вернул деньги

Парень под ником SirMoar показал на Reddit послание от обманувшего его и пропавшего несколько лет назад приятеля. По словам автора поста, знакомый спустя время решил вернуть ему деньги, которые выманил при продаже игровой приставки. Такой поступок удивил многих пользователей портала.

Парень рассказал, что семь лет назад заплатил знакомому за игровую приставку PlayStation 3 (PS3) 150 долларов, но так и не получил ее. «Я познакомился с ним через "хакерское" сообщество. Он продавал PS3 с модифицированной прошивкой, позволяющей "взламывать" игры», — пояснил он.

По словам SirMoar, несмотря на обман, он иногда общался со знакомым, так как простил его. В 2017 году приятель пропал, однако спустя годы внезапно объявился и вернул рассказчику средства за игровой гаджет. При этом, чтобы искупить вину, должник возвратил ему 550 долларов, учтя инфляцию. В опубликованной переписке он также признался, что во время тех событий был «тупым ребенком».

Автор поста поделился, что на эти средства он расплатится по кредитке и пригласит на обед своего дядю, который и одолжил ему 150 долларов на приставку семь лет назад.

Многие пользователи удивились поступку парня, обманувшего своего знакомого. «Так, подожди, он вернул тебе деньги с процентами? Очень крутая история!» — написал один юзер. «Мошенник родом из вашего детства позаботился об инфляции лучше, чем большинство работодателей, продавцов и правительств», — отметил другой комментатор. Некоторые пользователи стали гадать о мотивах должника. Кто-то предположил, что знакомый рассказчика намеренно делает добро людям, которых в прошлом обидел.

Ранее другой пользователь Reddit описал, как отомстил незнакомому мужчине, который оскорбил сотрудницу магазина. Многие юзеры восхитились его поступком.