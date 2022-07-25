Назван регион-лидер по численности среднего класса в России

Ямало-Ненецкий автономный округ назван РИА Новости лидером по численности среднего класса

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ оказались лидерами среди регионов России по численности среднего класса. Такой рейтинг составили РИА Новости.

Авторы называют средний класс стабилизирующим фактором социально-экономического развития страны. При его исследовании оценивают доходы, наличие собственности, социальное положение, специфику потребления и жизненные цели (например, стремление к образованию).

В исследовании под средним классом понимаются работающие люди с высоким уровнем потребления и доходами, позволяющими покупать дорогое имущество. По данным исследования, в России только 11,5 процента семей можно отнести к среднему классу. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель самый высокий — 46,6 процента. Эксперты объясняют это высокими северными зарплатами и небольшой стоимостью жилья в регионе.

Еще в двух регионах более трети семей можно отнести к среднему классу: в Магаданской области (37 процентов) и в Чукотском автономном округе (33 процента). Москва оказалась на восьмом месте (24,4 процента), Санкт-Петербург — на десятом (21,2 процента). Внизу рейтинга находятся республики Северного Кавказа: Дагестан (2,9 процента), Кабардино-Балкария (2,8 процента), Ингушетия (1,6 процента), Чечня (1,5 процента).

Авторы исследования пришли к выводу, что в большинстве регионов одинокому человеку хватает зарплаты в размере 90 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом. В семье из двух человек каждый должен получать по 70 тысяч рублей.