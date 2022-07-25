Названа самая крупная иностранная компания в России

Forbes назвал Volkswagen самой крупной иностранной компанией в России

Немецкий автоконцерн Volkswagen возглавил составленный Forbes рейтинг топ-50 самых крупных иностранных компаний в России. В список попали 50 фирм, более чем на 50 процентов принадлежащих иностранным владельцам.

Выручка Volkswagen в 2021 году составила 517 миллиардов рублей. На втором и третьем месте названы Leroy Merlin (456,6 миллиарда рублей выручки) и Groupe Renault (456,3 миллиарда). В десятку также попали Philip Morris, Apple, JT Group, Toyota Motor, Ingka Group (ИКЕА), Samsung Electronics и Elo Group («Ашан»). В 2021 году лидером рейтинга была Philip Morris International.

Суммарно продажи 50 крупнейших иностранных компаний в России достигли девяти триллионов рублей. Их выручка увеличилась до 8,8 триллиона рублей (плюс 21 процент). В этом году уже треть участников рейтинга — 16 из 50 крупнейших компаний — заявили об уходе из России или продали активы. Это Renault, McDonald’s, Shell, табачный производитель Imperial Brands, а также латвийский дистрибьютор электроники ELKO Group.

Уход западных инвесторов приведет к появлению в списке новых имен, отмечает издание. В этом году в шаге от нижний позиций рейтинга остановились китайские корпорации.