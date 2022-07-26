Данные об использовании абортивных материалов в России оказались недостоверными

Слова гинеколога Гавриловой об использовании абортивных материалов оказались недостоверным

Данные об использовании абортивных материалов для производства омолаживающих инъекций в России оказались недостоверными.

Информация с недостоверным содержанием начала распространяться в социальных сетях после того, как 14 июля на YouTube-канале «Русский медиа-центр» было опубликовано интервью с акушером-гинекологом Еленой Гавриловой.

В ходе интервью ведущий поинтересовался у гостьи, куда попадает плод после аборта. Врач ответила, что плод «на самом деле утилизируется», при этом добавила, что «есть такая фетальная терапия», когда плоды на сроке беременности от 16 до 18 недель «расчленяют, берут органы на разные системы, на производство лекарств (в частности, на омолаживающие инъекции — прим. "Ленты.ру")».

По ее словам, на одну такую инъекцию идет «от восьми до 12 плодов» в зависимости от их массы. По словам акушера-гинеколога, такую процедуру проводят в центральных городах России. Гаврилова не уточнила, в каких именно клиниках, но отметила, что в Омске, где она работает, «такое не практикуется».

Героиня интервью ссылается на некую «доступную литературу», однако редактору «Ленты.ру» не удалось найти научные данные об использовании абортивного материала в России. Найти клиники в двух крупных центральных городах России (Москве и Санкт-Петербурге), которые бы использовали абортивные материалы, тоже не удалось.

«Обращаем Ваше внимание, что в клинике (название из целесообразности не указано — прим. "Ленты.ру") не применяются эмбриональные стволовые клетки и абортивный материал (фетальные клетки), которые запрещены к использованию Министерством здравоохранения РФ», — подобное уточнение встречается на сайтах многих клиник, где проводится лечение заболеваний методиками клеточной терапии.

Согласно Федеральному закону от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах", Минздрав России не допускает «использование для разработки, производства и применения биомедицинских клеточных продуктов биологического материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека или нарушения такого процесса».

Мнение Гавриловой не получило распространения в СМИ. Незначительный охват интервью получило в пабликах социальных сетей, численностью до трех тысяч подписчиков, а также в некоторых аккаунтах пользователей соцсетей.