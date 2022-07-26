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Абрамченко отреагировала на уход Tetra Pak из России

Вице-премьер Абрамченко заявила, что в России способны создать аналог упаковки Tetra Pak
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Евгений Филиппов / Globallookpress.com

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением Запада, это же давление оказывается и на зарубежные компании. Несмотря на уход Tetra Pak, завод в Московской области продолжает работать, в России имеются возможности для создания собственных аналогов упаковки. Такое заявление в своем Telegram-канале опубликовала вице-премьер Виктория Абрамченко, реагируя на новость об уходе компании из России.

«В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме», — заверила она.

По словам вице-премьера, Россия готова обеспечить рынок своей пищевой упаковкой. Она также указала на успешное завершение эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания. В пример Абрамченко привела завод «Монди» в Сыктывкаре, на котором уже запущено производство пищевого картона. Кроме того, НПАО «Сильвамо
Корпорейшн Рус» изучают возможность выпуска картона-основы для упаковки, которая, в частности, использовалась для детского питания «Агуша» объемом 200 миллилитров.

«Подводя итог — у нас есть упаковка, производители работают, и самое главное — аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов», — резюмировала вице-премьер.

26 июля стало известно об уходе Tetra Pak из России и передаче бизнеса местному менеджменту. Отмечалось, что компания не может продолжать работу из-за влияния экспортных ограничений в отношении России.

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Алина Гончарова
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