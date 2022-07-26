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Археологи нашли редкий артефакт в Хотылево

Археологи обнаружили в брянском Хотылево кремневый нож

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участники археологической экспедиции из Российской Академии наук, которая в эти дни работает на стоянке на стоянке «Хотылево-один» в Брянской области, нашли редкий артефакт. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Специалисты обнаружили кремневый нож, изготовленный не менее 80 тысяч лет назад. «Им в хозяйственных целях пользовались неандертальцы, проживавшие на берегах Десны», — говорится в сообщении.

Среди ценных находок археологов в этом сезоне также кости древних животных, в том числе бивни мамонтов. Как сообщает телеканал, в этом году к работе экспедиции, помимо студентов исторического факультета БГУ, были привлечены их сверстники из Москвы и Санкт-Петербурга, а также волонтеры из Минска и Самары.

Раскопки продлятся до середины следующей недели.

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Варвара Кошечкина
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