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В Хакасии пройдет гастрономический праздник

В Хакасии 6 августа пройдет праздник «Алтын Ас»

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

В Хакасии пройдет гастрономический «Алтын Ас» («Золотое зерно»). Об этом сообщает 1-LINE.

Мероприятие начнется 6 августа в 12:00 на территории этнографического комплекса «Хакасский аал».

В министерстве культуры регионе рассказали, что праздник посвящен важному национальному продукту республики – талгану. Он появился примерно 3000 лет до нашей эры, утверждают ученые-археологи, они относят появление талгана к периоду развития замедления.

Гостей мероприятия ждет дегустация национальной кухни, конкурсы, розыгрыш призов, мастер-классы, ярмарка талгана, хакасские народные игры, образовательные и развлекательные программы.

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Варвара Кошечкина
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