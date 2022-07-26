Россиянам рассказали о выгодных способах передачи квартир

Юрист Крохин: передать жилье без налога можно с помощью завещания или договора дарения

Передать жилье другому человеку без уплаты налога россияне могут с помощью завещания или договора дарения. О выгодных способах избавиться от жилья рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, при безвозмездной передаче имущества по договору дарения сделка не будет облагаться налогом — речь идет о передаче квартиры родственникам первой линии, таким как сын, бабушка, мать, брат и так далее. То же самое происходит при составлении завещания. «Поэтому не имеет значения, каким именно способом отдавать жилье близкому человеку», — пояснил Крохин.

Однако юрист не советует пользоваться подобными схемами при передаче жилья постороннему человеку, потому что в таких случаях придется заплатить налог до 30 процентов. «При продаже не возникает повышенной ставки: владелец заплатит 13 процентов, а покупатель не заплатит ничего. Если же происходит дарение не между родственниками, тогда получается так: продавец налог не заплатит, а одаряемый заплатит по повышенной ставке», — предупредил Крохин.

Эксперт добавил, что есть риск аннулирования сделки, если квартира выбыла из владения по договору дарения, но при этом люди не являются родственниками.