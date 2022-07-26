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Байдену предрекли значительные победы в Конгрессе

WP: президент США Байден и его партия приготовились к крупным законодательным победам

Фото: Shutterstock

После длительного периода, когда большая часть законодательной программы президента США Джо Байдена неизменно проваливалась, президент и его партия, возможно, приготовились к значительным победам в Конгрессе. Такой сценарий предрекли обозреватели The Washington Post (WP).

Наиболее политически резонансным является законопроект, позволяющий Medicare (программа льготного медстрахования) договариваться о ценах на лекарства. Эту идею демократы продвигают уже более 20 лет. Кроме того, в скором времени Конгресс должен принять законопроект о выделении 52 миллиардов долларов на развитие полупроводниковой промышленности США с целью поддержать экономику страны и сократить влияние Китая. Все это станет очень крупной победой для американского лидера.

«Эти законодательные победы были бы очень значительными, потому что они решают главные проблемы избирателей, а именно инфляцию и стоимость отпускаемых по рецепту лекарств. Лучшее, что может сделать президент (...) это добиться прогресса в том, что, по словам американцев, является для них главным приоритетом», — заявил политический аналитик демократов Бен ЛаБолт.

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Вместе с тем отмечается, что победы в законодательной сфере пришлись на крайне непростое время для президента и демократов в Конгрессе. Сейчас они пытаются преодолеть негативное общественное мнение об экономике из-за постоянной инфляции, а также низких рейтингов одобрения Байдена. Хотя несколько недавних опросов показали, что демократы в Конгрессе немного улучшили свои позиции по сравнению с республиканцами, они по-прежнему рискуют потерять большинство в Палате представителей и Сенате в ходе ноябрьских выборов.

Авторы материала отмечают, что непредвиденные обстоятельства все еще могут сорвать принятие законопроектов Байдена, не в последнюю очередь из-за вспышки коронавируса в Сенате, из-за чего многие влиятельные фигуры временно отказались не у дел. Тем не менее различные законодательные акты могут помочь повысить общественный авторитет Байдена, который в последнее время значительно пошатнулся.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэн Бальц заявил, что неудачи Байдена могут помешать демократам удержать контроль над парламентом. По его мнению, на грядущих выборах в Сенат и Палату представителей президент может стать помехой для собственной партии.

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Алина Гончарова
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