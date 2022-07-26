Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Инвесторов по всему миру предупредили о сложных временах

UBS предупредил инвесторов о сложных временах

Фото: Eric Vidal / Reuters

Швейцарский инвестбанк UBS предупредил инвесторов по всему миру о наступивших сложных временах и «наибольших вызовах» за последнее десятилетие, говорится в отчетности финансовой организации.

«Второй квартал был одним из самых сложных периодов для инвесторов за последние 10 лет. Инфляция остается высокой, [спецоперация] на Украине продолжается, как и строгая политика в отношении коронавируса в некоторых частях Азии», — говорится в отчете UBS. Все эти факторы влияют на доходность компаний и их способность выплачивать дивиденды и обслуживать обязательства.

При этом финансовые показатели банка за второй квартал оказались ниже ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль UBS, относящаяся к акционерам банка, составила 2,1 миллиарда долларов — при прогнозе в 2,4 миллиарда.

Также банк подчеркнул снижение чистого комиссионного дохода на 1,1 миллиарда долларов за три месяца. Главной причиной стало снижение комиссий за андеррайтинг (услуги по выводу ценных бумаг на биржи), а также за брокерские услуги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС
Европа заявила о способности пережить зиму без газа из России
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски из-за новых подвариантов омикрона
Петербуржца оштрафовали за видео поцелуя с мужчиной на фоне храма
США признали важность ядерного соглашения с Россией
Инвесторов по всему миру предупредили о сложных временах
Две европейские страны добились послаблений по газу
Описан интерес Apple к автомобилям
Ян Непомнящий сыграет за мировую шахматную корону весной
Эрдоган собрался в Сочи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.