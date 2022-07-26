Инвесторов по всему миру предупредили о сложных временах

UBS предупредил инвесторов о сложных временах

Швейцарский инвестбанк UBS предупредил инвесторов по всему миру о наступивших сложных временах и «наибольших вызовах» за последнее десятилетие, говорится в отчетности финансовой организации.

«Второй квартал был одним из самых сложных периодов для инвесторов за последние 10 лет. Инфляция остается высокой, [спецоперация] на Украине продолжается, как и строгая политика в отношении коронавируса в некоторых частях Азии», — говорится в отчете UBS. Все эти факторы влияют на доходность компаний и их способность выплачивать дивиденды и обслуживать обязательства.

При этом финансовые показатели банка за второй квартал оказались ниже ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль UBS, относящаяся к акционерам банка, составила 2,1 миллиарда долларов — при прогнозе в 2,4 миллиарда.

Также банк подчеркнул снижение чистого комиссионного дохода на 1,1 миллиарда долларов за три месяца. Главной причиной стало снижение комиссий за андеррайтинг (услуги по выводу ценных бумаг на биржи), а также за брокерские услуги.