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Блогерша назвала детали безвкусного женского образа

Стилистка Ана Рейес назвала безвкусным наряд, полностью составленный из брендовых вещей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стилистка и блогерша Ана Рейес назвала детали безвкусного женского образа. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, в список вошли наряды из вещей с принтом в технике тай-дай, а также комплекты одежды, состоящие из мешковатых футболок и шортов. «Они делают внешний вид слишком маскулинным и небрежным», — высказалась девушка о последних.

Кроме того, Рейес внесла в данный перечень образы, которые полностью составлены из брендовых предметов гардероба. «Ты будешь словно рекламная доска», — заявила юзерша. В то же время, по ее словам, женщинам необходимо отказаться от покупок прозрачных акриловых сумок. «Они выглядят дешево, есть у всех и скоро выйдут из моды», — резюмировала автор видео.

Ранее блогерша Анастасия назвала популярную безвкусную одежду на лето. По словам эксперта в сфере моды, чтобы выглядеть элегантно, следует отказаться от использования резиновых шлепанцев в качестве повседневной обуви. Кроме того, юзерша внесла в список портящих образ вещей короткие шорты и юбки.

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Алина Гостева
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