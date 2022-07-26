Медведев заявил о «тяжелой диарее» Евросоюза из-за страха замерзнуть

Зампред СБ Медведев заявил о вызванной страхом замерзнуть зимой «тяжелой диарее» Евросоюза

Из-за страха замерзнуть зимой у Евросоюза развилась «тяжелая диарея». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что спровоцировала «диарею» истерика вокруг ситуации с Украиной и заявил, что лечить заболевание Евросоюз планирует наращиванием поставок вооружений.

«Лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода…» — написал зампред СБ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее зампред Совбеза опубликовал список «Их грехи» после списка «грехов России».

По заявлению политика, страна не виновата в том, что европейцы «будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой», что в Европе и Соединенных Штатах самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, а также в том, что граждане США избрали президентом «странного дедушку с деменцией».