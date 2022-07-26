Умер актер сериалов «Рыцарь дорог» и «Чарльз в ответе»

Актер и продюсер Тони Дау умер в 77 лет

Умер американский продюсер, актер и режиссер Тони Дау. Об этом сообщает портал TMZ.

«Тони был прекрасной душой — добрым, сострадательным, забавным и скромным. Было действительно приятно просто находиться рядом с ним. Его нельзя было не любить. Мир потерял удивительного человека, но мы обогатились воспоминаниями, которые он нам оставил», — говорится в заявлении команды артиста. Дау скончался в 77 лет, причина его смерти не уточняется. Известно, что в мае этого года у кинематографиста диагностировали рак. Он неоднократно попадал в больницу из-за своего онкологического заболевания.

Тони Дау родился 13 апреля 1945 года в Голливуде. В юности он был чемпионом юношеских Олимпийских игр по прыжкам в воду, а в 1975 году начал играть в ситкоме «Оставь это Биверу». На тот момент у него не было актерского опыта, однако роль принесла ему большую известность. Позднее Дау снимался в сериалах «Рыцарь дорог», «Чарльз в ответе», «Лэсси», «Она написала убийство» и «Кошмары Фредди». Среди его режиссерских работ — «Вавилон 5», «Гарри и Хендерсоны», «Дорогая, я уменьшил детей» и «Звездный путь: Дальний космос 9».