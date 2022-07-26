Во Владимире впервые пройдет фестиваль «Вокруг света»

Во Владимире 31 июля пройдет этнофестиваль «Вокруг света»

Во Владимире впервые пройдет музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света». Об этом сообщает «Царьград».

Мероприятие состоится в Центральном парке культуры и отдыха 31 июля. Горожане смогу послушать игру на необычных инструментах, изучить танцы других народов и попробовать разные национальные блюда. Гостям также предложат изготовить национальную игрушку.

Ремесленный арт-маркет и мастер-классы будут работать на «Вишневой аллее» с 12:00 до 17:00.

Гости фестиваля также увидят передвижную выставку национальных костюмов народов России от команды автономной некоммерческой организации «Народный стиль».

Концерт с участием ансамбля русской и народной песни «Раздолье», военно-патриотического союза казаков Владимирской области, фолк-группы «Лапти Бенд», школы африканских барабанов «Afrodrum», сборного оркестра самба-барабанщиков из городов Владимира и Москвы «SambaUnion» начнется в 12:00.