Сообщение о хакерской атаке на Гусиноозерскую ГРЭС оказалось недостоверным

Заявление хакеров GhostSec об атаке на Гусиноозерскую ГРЭС оказалось недостоверным

Сообщение об атаке хакерской группы на Гусиноозерскую ГРЭС в Бурятии оказалось недостоверным.

В Twitter-аккаунте группы GhostSec 20 июля появилась публикация, в которой говорится, что хакеры берут на себя ответственность за «таинственную» аварию на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. «Мы заявляем, что атака была проведена успешно, без потерь», — сообщили хакеры.

Заявление сопровождается ссылкой на новость издания Mirror, в которой говорится о взрыве на ГРЭС и частичном отключении электричества в российском регионе. При этом в заметке подчеркивается, что подозрений в саботаже нет.

Авария на Гусиноозерской ГРЭС произошла 23 июня, в результате несколько населенных пунктов Бурятии и Забайкальского края остались без электроснабжения, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в 14:41 по местному времени (9:41 по мск) на электростанции произошло короткое замыкание, в результате отключились энергоблоки суммарной мощностью 385 МВт. В 18:05 авария была ликвидирована, а все потребители подключены к электроэнергии.

По данным пресс-службы Гусиноозерской ГРЭС, на станции произошло самопроизвольное повреждение трансформатора, которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков электространции. Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае. В происшествии никто не пострадал.

Следователи не рассматривали версию о хакерской атаке в числе причин происшествия. По предварительным данным СК, авария произошла из-за короткого замыкания.

Информация о хакерской атаке на ГРЭС не получила распространения в российских СМИ. Заявление хакеров набрало 89 репостов в Twitter, а также появилось в словацком издании Vosvete.