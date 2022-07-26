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На британское правительство подали в суд

Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании из-за месторождения Jackdaw

Фото: Greenpeace / Getty Images

Международная экологическая организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании из-за того, что власти разрешили нефтегазовому гиганту Shell начать разработку месторождения Jackdaw в Северном море. О судебном иске говорится на сайте организации.

Правительство дало свое согласие на разработку месторождения в июне 2022 года. Greenpeace обвинила власти в том, что те не выполнили свою юридическую обязанность и не подсчитали, какой ущерб окружающей среде нанесет сжигание добытого газа. По предположениям, в результате объем выбросов углекислого газа в атмосферу от этого месторождения может превысить объем ежегодных выбросов в Гане.

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Активисты подчеркнули, что власти одобряют проект компании на фоне экстремальной жары в стране. «Одобрение разработки месторождения — это скандал. Правительство знает, что сжигание ископаемого топлива приводит к климатическому кризису, однако в июне оно утверждает новое газовое месторождение, не проводя необходимые климатические проверки, а в июле объявляет чрезвычайное положение в стране из-за сильной жары», — заявил активист из Greenpeace Филипп Эванс.

Greenpeace подавала в суд на британские власти из-за разрешения на бурение нефтяных скважин в Северном море также в сентябре 2021 года. Это был первый раз, когда разрешение на бурение решили оспорить в суде. Тогда речь шла в том числе о компании BP.

Нина Ташевская
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