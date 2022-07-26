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Газ в Европе резко подорожал

Цены на газ в Европе резко выросли

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Газ на европейской бирже ICE резко подорожал на фоне снижения объемов поставок от «Газпрома», свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF стоил 200 евро за киловатт-час, или 2136,16 доллара за тысячу кубометров. Рост за последние сутки составил 13,6 процента.

Резкий рост цен случился на фоне заявлений «Газпрома» о планируемом снижении объемов поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» из-за необходимости ремонта газотурбинного двигателя. Ожидается, что пропускная способность трубопровода составит 33 миллиона кубометров в сутки вместо базовых 167 миллионов кубометров.

Еще один газотурбинный двигатель долгое время отказывались возвращать после ремонта власти Канады. Однако в итоге вопрос был улажен, и Берлин договорился с Оттавой о предоставлении «Газпрому» специальной лицензии на экспорт оборудования до 2024 года.

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Платон Щукин
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