Газ в Европе резко подорожал

Цены на газ в Европе резко выросли

Газ на европейской бирже ICE резко подорожал на фоне снижения объемов поставок от «Газпрома», свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF стоил 200 евро за киловатт-час, или 2136,16 доллара за тысячу кубометров. Рост за последние сутки составил 13,6 процента.

Резкий рост цен случился на фоне заявлений «Газпрома» о планируемом снижении объемов поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» из-за необходимости ремонта газотурбинного двигателя. Ожидается, что пропускная способность трубопровода составит 33 миллиона кубометров в сутки вместо базовых 167 миллионов кубометров.

Еще один газотурбинный двигатель долгое время отказывались возвращать после ремонта власти Канады. Однако в итоге вопрос был улажен, и Берлин договорился с Оттавой о предоставлении «Газпрому» специальной лицензии на экспорт оборудования до 2024 года.

