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В Чечне вывели первую собственную породу лошадей

В Грозном представили первую группу чеченских лошадей

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Грозном представили первую породную группу чеченских лошадей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на выведением лошадей работали более 15 лет.

«Селекционная работа велась в течение 15−16 лет. Мы презентовали первую породную группу из семи лошадей. Они будут разделены на три группы — скаковые, для пробегов 200- 300 километров, а также для туристических поездок, в том числе в горах», — рассказал доктор сельскохозяйственных наук и руководитель проекта по выведению чеченской породы лошадей Анди Магомадов.

По его словам, дальнейшей регистрацией, проверкой, учетом и контролем будут заниматься специалисты Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, которые приедут в регион в августе.

Новую породу могут утвердить в ближайшие пять или шесть лет. Скакуны уже успели принять участие в скачках в Грозном. «Лошади нашей породы будут акклиматизированы, устойчивы к перепадам температуры, спокойными и резвыми на скачках. Мы будем улучшать и совершенствовать характеристики», — заключил Магомадов.

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Варвара Кошечкина
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