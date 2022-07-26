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Россиянин угнал катафалк в попытке впечатлить девушек

В Приморском крае судимый водитель угнал катафалк, чтобы впечатлить девушек

Фото: УМВД по Приморскому краю

В Приморском крае задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя за угон автомобиля ритуальной службы. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, дежурному полицейскому поступил сигнал от директора службы похоронных услуг поселка Кавалерово о пропаже катафалка. На следующий день правоохранители нашли побитую машину в селе Новомихайловка и обнаружили угонщика.

Оказалось, что мужчина — водитель этого бюро, который взял автомобиль без разрешения, чтобы покатать друга. Пьяные приятели хотели впечатлись подруг, но так и не доехали до девушек, уточняет «Газета.ру»

Фигуранта задержали, он находится под подпиской о невыезде. Мужчина полностью признал вину.

Следователи возбудили дело по статье 166 («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

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Екатерина Власова
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