В Херсоне заявили о втором за сутки обстреле со стороны ВСУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о втором за сутки обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон второй раз за сутки, все удары были отражены системой противовоздушной обороны (ПВО) города. Об этом РИА Новости сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены», — рассказал Стремоусов. Отдельно он отметил, что все попытки ВСУ нанести удар по городу упираются в ПВО. «Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне», — резюмировал замглавы администрации региона.

В ночь на 26 июля ВСУ также попытались нанести ракетный удар по Херсону. В областном центре сработала российская система ПВО, в небе было слышно несколько мощных взрывов.