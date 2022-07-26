Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне заявили о втором за сутки обстреле со стороны ВСУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о втором за сутки обстреле со стороны ВСУ

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон второй раз за сутки, все удары были отражены системой противовоздушной обороны (ПВО) города. Об этом РИА Новости сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены», — рассказал Стремоусов. Отдельно он отметил, что все попытки ВСУ нанести удар по городу упираются в ПВО. «Это все бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне», — резюмировал замглавы администрации региона.

В ночь на 26 июля ВСУ также попытались нанести ракетный удар по Херсону. В областном центре сработала российская система ПВО, в небе было слышно несколько мощных взрывов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Германия передала Украине РСЗО Mars 2
Роскомнадзор запросил у «Билайна» информацию о возможной новой утечке данных
Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци в купальнике и вызвала споры в сети
В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске
Президент Уганды пошутил про фотографии с Лавровым
На Украине предложили выдать Джонсону гражданство и пост премьера
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Таиланд осенью
СКР установит обстоятельства атаки на Брянскую область с украинской стороны
Двум категориям россиян пообещали бесплатный проезд по новой магистрали в Москве
Премьер Эстонии усомнилась в достаточной поддержке Украины со стороны Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.